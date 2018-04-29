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BBC Türkçe

Myanmar'da 100'den fazla kişiyi taşıyan askeri uçakla irtibat kesildi

Myanmar'da Yangon'dan güney şehri Myeik'e giden askeri uçağın kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, uçakta 11 mürettebat, 105 yolcu olduğunu söylüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Myanmar'a ait, içinde 100'den fazla kişinin olduğu bir askeri uçağın kaybolduğu bildirildi.

Myanmar ordusundan yapılan açıklamada uçağın Yangon'dan havalandığı ve güney şehri Myeik'e doğru gittiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında, "Uçakla Dawai şehrinin yaklaşık 32 km batısında yerel saatle 13.35'te (TSİ 09.05) irtibat kesilmiştir" dendi.

AFP'ye konuşan bir havaalanı yetkilisi uçakta 11 mürettebat ve 105 yolcu olduğunu söyledi.

Ordu ise Çin yapımı uçakta kaç kişi olduğuyla ilgili bilgi vermedi.

Uçak, iletişimin kesildiği sırada Andaman Denizi üzerindeydi.

Bölgeye çok sayıda askeri uçak ve helikopter sevk edildi.

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