Myanmar'a geri dönen Arakanlı Müslümanlar evlerini ve tarladaki ürünlerini kaybedecek

Çeviri - Gonca Tokyol

Ülkede yaşanan şiddetin ardından Bangladeş’e kaçan Arakanlı Müslümanların, Myanmar’a geri dönmeleri durumunda toprakları üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunamayacakları iddia edildi. Yetkililerle konuşan ve konu hakkındaki planları gören Reuters haber ajansı, Arakanlı Müslümanların tarlalarındaki ürünlerin de hükümet tarafından toplanıp satılmasının planlandığını kaydetti.

Arakanlı Müslümanların ülkeye geri dönmesi ve yeniden yerleştirilmesi planlarına dair 6 farklı Myanmarlı yetkiliyle görüşen Reuters’tan Simon Lewis, Thu Thu Aung ve Kyaw Soe Oo’nun haberine göre hükümet, Bangladeş’e kaçanların arkalarında bıraktığı binlerce dönüm tarım arazisindeki ürünü biçmeyi ve sonrasında da satmayı planlıyor. Devlet yetkililerinin raporlarına göre, Arakan’ın kuzeyinde 71.500 dönümlük alana ekilen pirincin Ocak ayında toplanması gerekiyor.

Planları onaylayan Devlet Bakanı Kyaw Lwin, Arakanlıların arkalarında 45.000 dönüm ‘sahipsiz toprak’ bıraktığını söyledi. Tarım Bakanlığı yetkililerinin kontrolündeki 20 biçerdöverin, ordunun kontrolündeki alanda bu ay içinde hasata başlayacağı ifade edilirken, planlara göre 14.400 dönümlük bir alandaki ürün hükümet tarafından toplanacağı belirtildi.

"Model köylere" yerleştirilmeleri planlanıyor

Aynı zamanda, Bangladeş’ten dönen Müslüman Arakanlıların yeni ‘model köyler’e yerleştirmesi de hükümetin planları arasında. Hali hazırda 120.000’den fazla Arakanlı’nın “ülke içi mülteci” konumunda olduğu Myanmar’a dönenleri iki ayrı merkezde kabul etmeye hazırlanan hükümet, daha sonrasında bu kişilerin çocuğunun ‘model köylere’ yerleştirilmesini planlıyor. BM, böyle bir uygulamanın ‘kalıcı kamplar’ yaratacağı eleştirisinde bulunuyor.

Uydu görüntülerine göre, Arakan’da 25 Ağustos’tan bu yana 288 köy kısmen ya da tamamen yakıldı. Evlerini terk eden Arakanlılar ordu ve Budist çetelerin yangınlardan sorumlu olduğunu söylerken, Arakanlı militanları suçlayan hükümet ise bazı noktalarda yerlilerin propaganda amacıyla kendi evlerini yaktıklarını iddia ediyor.