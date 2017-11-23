Myanmar ve Bangladeş Rohingyalı sığınmacıların dönüşü için anlaştı (2)

İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Myanmar ve Bangladeş, Bangladeş\'e kaçan yüz binlerce Rohingya sığınmacısının ülkelerine geri dönmesini sağlamak için çalışmaları başlatmak konusunda anlaştı.

Myanmar Çalışma, Göç ve Nüfus Bakanlığı Müsteşarı Myint Kyaing konuyla ilgili açıklamasında, Rohingyaların ülkelerine geri dönmeden önce kişisel bilgilerini girecekleri kayıt formlarını doldurmaları gerektiğini söyledi ve \"Bangladeş formları bize geri gönderdikten sonra sığınmacıları geri almaya hazırız\" dedi.

Burma sivil lideri Aung San Suu Kyi, sığınmacıların geri dönüşünün güvenli ve gönüllü olacağını açıkladı ancak insani yardım görevlileri ülkenin güçlü generallerinin süreci engelleyebileceği konusunda endişelerini dile getirdiler.

Ağustos ayında Rohingyalılar ve Burma güvenlik güçleri arasında çıkan olaylar sonrasında, en az 620 bin Rohingyalı Burma’nın Rakhine bölgesinden, Burma ordusunun “temizleme operasyonları” sebebiyle komşu ülke Bangladeş’e sığınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı açıklamada, “Elimizdeki bilgileri dikkatle inceledikten sonra, durumun Rohingyalılara karşı gerçekleştirilen bir etnik temizlik olduğunu gördük” dedi.

ABD’den gelen bu açıklama sonrasında Burma ve Bangladeş arasında yapılan anlaşmaya göre Bruma sığınmacıları güvenli bir şekilde ülkeye geri alacak.