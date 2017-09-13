T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Myanmar lideri BM Genel Kurulu'na katılmıyor

Myanmar’ın fiili lideri Aung San Suu Çi New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

13 Eylül 2017 15:30

Myanmar lideri Aung San Suu Çi, Rangun'da yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu toplantılarına katılmayacağını belirtti ancak katılmama gerekçesi hakkında bilgi vermedi.

BM Genel Kurulu‘nun her yıl eylül ayında yaptığı toplantılara dünya genelinden devlet ve hükümet başkanları katılıyor.

Nobel Barış Ödülü sahibi San Suu Çi, uluslararası alanda ülkesindeki Rohinga Müslümanlarına muamele konusunda sert bir dille eleştiriliyor. Myanmar'daki çatışma ve şiddetten kaçan 370 bin Rohinga Müslümanı komşu Bangladeş'e sığındı. Myanmar lideri San Suu Çi, Rohinga Müslümanlarının maruz kaldığı şiddetle ile ilgili eleştirileri geri çeviriyor. San yaşananlardan "teröristlerin sorumlu olduğunu söylüyor.

Endonezya'dan yardım

Endonezya Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara dört nakliye uçağı ile 34 tonluk yardım malzemesi gönderdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada yardım malzemeleri içinde gıdanın yanı sıra giysi ve çadırların da bulunduğunu söyledi.

Myanmar BM'nin gündeminde

BM Güvenlik Konseyi bugün Myanmar'da yaşanan şiddet olaylarını görüşecek. BM, Myanmar'da halkın çoğunluğu Budist, Müslümanlar azınlıkta. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada Myanmar hükümetine şiddetli askeri operasyonları bitirme, yaşanan şiddetin sorumluluğunu üstlenme ve Rohingalara uygulananan ağır dışlanmaya son verme çağrısında bulunmuştu.

El Hüseyin, Arakan'daki Müslüman Rohingalara karşı "Bir etnik temizlik örneği yaşanıyor" diye konuşmuştu.

Myanmar'daki Budist çoğunluk nesillerden beri Myanmar'da yaşamalarına rağmen Rohinga Müslümanlarına Bangladeş'ten kaçak gelen devletsiz göçmenler gözüyle bakıyor. Ülkedeki Müslümanlar dünyanın en çok takibata uğrayan azınlıkları arasında yer alıyor. Bangladeş'te ise 400 bin dolayında Rohinga'nın yaşadığı tahmin ediliyor.

dpa/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MyanmarAung San SuuNew York Genel KuruluRangun Genel KuruluGenel Kurulu&lsquo;nunBarışSan SuuRohinga MüslümanlarınaRohinga MüslümanıBangladeşRohinga MüslümanlarınınEndonezyaBangladeş Arakanlı MüslümanlaraDevlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24