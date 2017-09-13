Myanmar lideri BM Genel Kurulu'na katılmıyor

Myanmar lideri Aung San Suu Çi, Rangun'da yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu toplantılarına katılmayacağını belirtti ancak katılmama gerekçesi hakkında bilgi vermedi.

BM Genel Kurulu‘nun her yıl eylül ayında yaptığı toplantılara dünya genelinden devlet ve hükümet başkanları katılıyor.

Nobel Barış Ödülü sahibi San Suu Çi, uluslararası alanda ülkesindeki Rohinga Müslümanlarına muamele konusunda sert bir dille eleştiriliyor. Myanmar'daki çatışma ve şiddetten kaçan 370 bin Rohinga Müslümanı komşu Bangladeş'e sığındı. Myanmar lideri San Suu Çi, Rohinga Müslümanlarının maruz kaldığı şiddetle ile ilgili eleştirileri geri çeviriyor. San yaşananlardan "teröristlerin sorumlu olduğunu söylüyor.

Endonezya'dan yardım

Endonezya Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara dört nakliye uçağı ile 34 tonluk yardım malzemesi gönderdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada yardım malzemeleri içinde gıdanın yanı sıra giysi ve çadırların da bulunduğunu söyledi.

Myanmar BM'nin gündeminde

BM Güvenlik Konseyi bugün Myanmar'da yaşanan şiddet olaylarını görüşecek. BM, Myanmar'da halkın çoğunluğu Budist, Müslümanlar azınlıkta. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, pazartesi günü Cenevre'de yaptığı açıklamada Myanmar hükümetine şiddetli askeri operasyonları bitirme, yaşanan şiddetin sorumluluğunu üstlenme ve Rohingalara uygulananan ağır dışlanmaya son verme çağrısında bulunmuştu.

El Hüseyin, Arakan'daki Müslüman Rohingalara karşı "Bir etnik temizlik örneği yaşanıyor" diye konuşmuştu.

Myanmar'daki Budist çoğunluk nesillerden beri Myanmar'da yaşamalarına rağmen Rohinga Müslümanlarına Bangladeş'ten kaçak gelen devletsiz göçmenler gözüyle bakıyor. Ülkedeki Müslümanlar dünyanın en çok takibata uğrayan azınlıkları arasında yer alıyor. Bangladeş'te ise 400 bin dolayında Rohinga'nın yaşadığı tahmin ediliyor.

dpa/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe