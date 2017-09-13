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Dünya

Myanmar lideri, BM Genel Kurulu'na katılmayacak

Myanmar hükümeti, BM tarafından etnik temizlikle suçlanıyor

13 Eylül 2017 14:51

Arakan Müslümanları'nın maruz kaldığı baskılar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Myanmar lideri Aung San Suu Çii, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) katılmayacağı açıklandı.

Kararın ardından bir açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Aung Shin, Suu Çii’nin "Hiçbir zaman eleştiri veya sorunlarla yüzleşmekten korkmadığını" belirtti.

Myanmar'da demokrasi talep ettiği için 15 yıl boyunca ev hapsinde tutulan ve Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Çii’nin şiddeti engelleyecek adımlar atmaması büyük tepki çekmişti.

Nobel Ödülü kazanmış diğer isimler arasında yer alan Dalai Lama, Desmond Tutu ve Malala Yousafzai, Suu Çii’yi şiddete son vermeye çağırmıştı.

Myanmar ordusu, raporları reddediyor

Myanmar liderinin 19-25 Eylül arasında New York'ta düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'na katılması bekleniyordu.

Geçen ay artan şiddet olaylarının ardından yaklaşık 370 bin Müslüman Myanmar'dan Bangladeş'e kaçmıştı. Ülkede çok sayıda Müslüman köyü yakılmıştı. Myanmar hükümeti BM tarafından etnik temizlikle suçlanıyordu.

Myanmar'da ordu ise Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu ile mücadele ettiklerini savunarak, sivilleri hedef aldıklarını belirten raporları reddediyor.

 

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