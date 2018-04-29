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BBC Türkçe

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi BM Genel Kurulu'na katılmayacak

Arakan Müslümanları'nın maruz kaldığı baskılar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacağı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Arakan Müslümanları'nın maruz kaldığı baskılar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacağı açıklandı.

Geçen ay artan şiddet olaylarının ardından yaklaşık 370 bin Müslüman Myanmar'dan Bangladeş'e kaçmıştı. Ülkede çok sayıda Müslüman köyü yakılmıştı.

Myanmar hükümeti BM tarafından etnik temizlikle suçlanıyordu.

Myanmar'da ordu ise Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu ile mücadele ettiklerini savunarak, sivilleri hedef aldıklarını belirten raporları reddediyor.

BM Güvenlik Konseyi bugün konuyu görüşecek.

Myanmar'da demokrasi talep ettiği için 15 yıl boyunca ev hapsinde tutulan ve Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi'nin şiddeti engelleyecek adımlar atmaması, Batı'daki destekçileri tarafından da tepki çekmişti.

Nobel Ödülü kazanmış diğer isimler arasında yer alan Dalai Lama, Desmond Tutu ve Malala Yousafzai, Suu Kyi'yi şiddete son vermeye çağırdı.

Suu Kyi'nin 19-25 Eylül arasında New York'ta düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'na katılması bekleniyordu.

Katılmama kararının ardından bir açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Aung Shin, Suu Kyi'nin "hiçbir zaman eleştiri veya sorunlarla yüzleşmekten korkmadığını" belirtti.

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