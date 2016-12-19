Myanmar lideri Arakanlı Müslümanlar için 'zaman' istedi

Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi, kuzeyde bulunan Rakhine eyaletinde Arakan Müslümanlarına karşı ordu tarafından gerçekleştirilen operasyonlara çözüm bulmak için zaman talep etti.

Arakanlı Müslümanlara karşı yürütülen operasyonla ilgili Myanmar hükümetine baskı kurmak için komşu devletlerin talep ettiği ve Güneydoğu Asya ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı bir toplantıda konuşan Suu Kyi, Rakhine eyaletine gerekli insani yardımın ulaştırılacağını söyledi.

Aung San Suu Kyi, konuşmasında krizin çözümü için siyasi baskıların azaltıldığı bir ortamın yaratılması talebinde de bulundu.

Myanmar lideri her ne kadar insani yardıma izin verileceğini ifade etse de, bu yardımın ordunun katliamla suçlandığı bölgelere giremeyeceğini de ifade ediyor.

Myanmar anayasasına göre Aung San Suu Kyi seçimleri kazanmış olmasına rağmen, çocukları ülke dışında doğduğu için Myanmar'ın devlet başkanı olamıyor ve ülkenin fiili lideri olarak sayılıyor.

10 üyeli Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Örgütü ASEAN, Myanmar'ın başkenti Yangon'da bir araya geldi. Örgüt, genellikle üye bir ülkenin içişlerini ele almıyor.

Toplantı sonunda yayınlanan açıklamada, Suu Kyi'nin 'samimi ve şeffaf' bir toplantı düzenlediği duyuruldu.

ASEAN hükümetleri ise insani yardım konusunda destek verebileceklerini açıkladı.

Toplantıdan önce bir rapor yayınlayan İnsan Hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü ise Arakanlı Müslümanlara karşı yürütülen şiddet olaylarıyla ilgili olarak Myanmar Ordusu'nun "insanlığa karşı suç işliyor olabileceğini" söyledi.

Af Örgütü'nün raporunda Myanmar ordusu, sivillere tecavüz, işkence ve yağmayla suçlanıyor.

Ordu ise katliam iddialarını reddediyor ve Rakhine eyaletinde terörle müacadele operasyonları yürüttüğünü savunuyor.

Rakhine eyaletindeki şiddet olaylarına dair haberler, ordunun geçen Ekim'de bölgede operasyon başlatmasının ardından gelmeye başladı.

Operasyon, Af Örgütü'nün büyük ölçüde Arakanlı Müslümanlar'dan oluştuğunu söylediği bir grubun, sınır polisine saldırmasının ardından başlatıldı.

Af Örgütü'nün raporunda, rastgele cinayetler, keyfi tutuklamalar, gözaltılar, işkence, yağma, 1200 evin, okulun ve cami gibi diğer binaların ateşe verilmesinden söz ediliyor.

El Hüseyin, 'Arakanlı Müslümanların her gün öldürüldüklerine, tecavüze ve kötü muameleye maruz kaldıklarına yönelik bilgiler aldıklarını' açıkladı.

BM yetkilisi, Myanmar hükümetinin yaklaşımını "amaçlananın tersi sonuçlar yaratabilecek, hatta zalimce" bir tutum olarak niteledi.

Myanmar'ın fiili lideri olan Aung San Suu Kyi, Arakanlılara yönelik operasyonlar konusunda şu ana kadar kapsamlı bir açıklama yapmamakla suçlanıyordu.

1991 yılında "demokratik haklar için gösterdiği pasif direniş" nedeniyle Nobel Barış Ödülü verilen Aung San Suu Kyi, Arakanlılara yönelik insan hakları ihlallerinin kapsamlı bir soruşturmayla inceleneceğini söylemiş ancak ordunun operasyonlarını eleştirmemişti.

Myanmar'da güvenlik konusundaki karar mekanizmasında tek söz sahibi ordu.