Myanmar'ın tutuklu yargılanan devrik liderine 4 yıl hapis cezası

Myanmar'da geçen yıl gerçekleşen askeri darbeden sonra hapse atılan ve yargılanması devam eden Aung San Suu Kyi 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarıyla yargılandığı davanın karar duruşmasında 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'nin farklı suçlamalarla yargılandığı davalarda ilk karar çıktı.

Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında Suu Kyi 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suu Kyi'nin avukatlarının medyaya kapalı olarak gerçekleştirilen karar duruşması hakkında basınla iletişim kurmasının yasaklandığı öğrenilirken, cunta sözcüsü Zaw Min Tun, 4 yıllık hapis cezasını doğruladı.

Yargılandığı diğer suçlardan da hüküm giymesi halinde Suu Kyi'nin 100 yılı aşkın hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.