Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin askeri cunta tarafından yargılanacağı dava başlıyor

Myanmar'da 4 ay önce gerçekleşen askeri darbeden sonra ev hapsine olan devrik Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin askeri cunta tarafından yargılandığı dava başlıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Myanmar'da 1 Şubat'ta meydana gelen askeri darbede olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı. Ülkede darbeden bu yana gerçekleşen protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmış, yaklaşık 850 kişi hayatını kaybetmişti.

Askeri cunta, Suu Kyi'ye lisanssız telsizlere sahip olmak, geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmek, kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak, sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmek gibi suçlamalar yöneltmişti.

Ev hapsine alındığı tarihten bu yana müvekkilleriyle yalnızca iki defa görüşebildiklerini söyleyen Aung San Suu Çii'nin avukatları, davanın 26 Temmuz'da bitmesini beklediklerini söylediler. Duruşmaların her pazartesi devam edeceği belirtildi.

Ev hapsindeki Aung San Suu Çii eğer tüm suçlamalardan suçlu bulunursa, 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılacak.

Myanmar'da darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.