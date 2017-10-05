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Dünya

Myanmar güzellik kraliçesinin tacı paylaştığı videodan sonra geri alındı

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Myanmar güzellik kraliçesinin Miss Universe tacı Rohingya Müslümanlarıyla ilgili yorumlarını paylaştığı videosunu yayınlamasının ardından geri alındı

05 Ekim 2017 15:00

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Myanmar güzellik kraliçesinin Miss Universe tacı Rohingya Müslümanlarıyla ilgili yorumlarını paylaştığı videosunu yayınlamasının ardından geri alındı.
19 yaşındaki Shwe Eain Si, Myanmar hükümetinin terör örgütü olarak nitelendirdiği Arakan Royingha Kurtuluş Ordusu\'nu (ARSA) Rakhine eyaletinde şiddete neden olmakla suçlayan bir videoyu Facebook hesabında paylaşınca güzellik yarışmasını düzenleyen Hello Madam Group güzelin tacını siyasi yorumları nedeniyle geri almaya karar verdi.
Shwe\'nin 24 Eylül\'de Facebook\'ta paylaştığı videoda işkence görmüş çocuklar görünüyor ve Shwe izleyicilere seslendiği videoda bu şiddetin sebebinin ARSA olduğunu söylüyor. 

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü

- Myanmar güzellik kraliçesi Shwe Eain Si\'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı video

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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