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Dünya

Myanmar'da darbeye tepki gösteren oyuncu Takhon tutuklandı

08 Nisan 2021 11:06

Myanmar’da ülkenin popüler aktörlerinden biri olan Paing Takhon, askeri darbe karşıtı paylaşımllarının ardından tutuklandı.

BBC'de yer alan habere göre, Myanmar ve Tayland'da milyonlarca hayranı olan model ve aktör Paing Takhon, Myanmar'da şubat ayında gerçekleşen askeri darbeye karşı hem çevrimiçi protestolarda hem de yüz yüze mitinglerde aktif rol aldı. 

Takhon'un bir milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı ve Facebook profili kaldırıldı. Ünlü oyuncunun kız kardeşi Thi Thi Lwin'in Facebook gönderisine göre, Perşembe günü yerel saat 05:00  civarında sekiz askeri kamyonla yaklaşık 50 asker Takhon'u tutuklamaya geldi. İsmini vermek istemeyen yakın bir tanıdığı BBC'ye, annesinin Yangon'da bir kasaba olan North Dagon'daki evinden götürüldüğünü söyledi. Aktarılana göre bu durum ikisi içinde 'ciddi bir depresyona' yol açtı.

İsimsiz tanık, Takhon'un fiziksel yaraları olduğunu söyleyerek, daha fazla ayrıntı vermemesine rağmen "düzgün bir şekilde ayakta duramayacağını veya yürüyemeyeceğini" sözlerine ekledi. Ancak, kendisini bekleyen "sonuçların farkında" olduğunu ve "hiç korkmadığını" da ekledi. Aktarılana göre Takhon'un her iki cep telefonu da tutuklandığında alındı.

 24 yaşındaki oyuncunun daha önce çok sayıda gösteri ve yürüyüşe katıldığı görülmüştü. Ayrıca ünlü aktör, sivil lider ve demokrasi yanlısı ikon Aung San Suu Kyi'nin resimlerini yayınlamıştı.

Takhon, kaldırılan gönderilerinden birinde, "Askeri darbeyi şiddetle kınıyoruz. Devlet danışmanı Daw Aung San Suu Kyi, Başkan U Win Myint, sivil hükümet bakanları ve seçilmiş hükümet üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." sözlerini kullanmıştı. Oyuncu daha sonra, "2020 seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini ve en kısa zamanda parlamento tarafından yeni bir sivil hükümet kurulmasını talep ediyoruz." diye de eklemişti.

Ne olmuştu?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Ordu, darbeye karşı seslerini yükselttikleri için yaklaşık 100 film yapımcısı, oyuncu, ünlü ve gazeteci hakkında tutuklama emri çıkardı. Bu haftanın başlarında güvenlik güçleri ülkenin en tanınmış komedyeni Zarganar'ı da tutukladı. Takhon'un tutuklanması, son günlerde ünlülere yönelik kapsamlı baskınların sonuncusu oldu.

MyanmarDarbeBBCProtestoPaing Takhon
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