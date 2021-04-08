Myanmar'da darbeye tepki gösteren oyuncu Takhon tutuklandı

Takhon'un bir milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı ve Facebook profili kaldırıldı. Ünlü oyuncunun kız kardeşi Thi Thi Lwin'in Facebook gönderisine göre, Perşembe günü yerel saat 05:00 civarında sekiz askeri kamyonla yaklaşık 50 asker Takhon'u tutuklamaya geldi. İsmini vermek istemeyen yakın bir tanıdığı BBC'ye, annesinin Yangon'da bir kasaba olan North Dagon'daki evinden götürüldüğünü söyledi. Aktarılana göre bu durum ikisi içinde 'ciddi bir depresyona' yol açtı.

İsimsiz tanık, Takhon'un fiziksel yaraları olduğunu söyleyerek, daha fazla ayrıntı vermemesine rağmen "düzgün bir şekilde ayakta duramayacağını veya yürüyemeyeceğini" sözlerine ekledi. Ancak, kendisini bekleyen "sonuçların farkında" olduğunu ve "hiç korkmadığını" da ekledi. Aktarılana göre Takhon'un her iki cep telefonu da tutuklandığında alındı.

24 yaşındaki oyuncunun daha önce çok sayıda gösteri ve yürüyüşe katıldığı görülmüştü. Ayrıca ünlü aktör, sivil lider ve demokrasi yanlısı ikon Aung San Suu Kyi'nin resimlerini yayınlamıştı.

Takhon, kaldırılan gönderilerinden birinde, "Askeri darbeyi şiddetle kınıyoruz. Devlet danışmanı Daw Aung San Suu Kyi, Başkan U Win Myint, sivil hükümet bakanları ve seçilmiş hükümet üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." sözlerini kullanmıştı. Oyuncu daha sonra, "2020 seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini ve en kısa zamanda parlamento tarafından yeni bir sivil hükümet kurulmasını talep ediyoruz." diye de eklemişti.

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