Myanmar'da darbe karşıtı protestolar | BM, 'Darbe sonrası en kanlı gün' diyerek dün gösterilerde 38 kişinin öldürüldüğünü açıkladı
Birleşmiş Milletler, Myanmar'daki protestolarda dün 38 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, ülkeden gelen görüntülerin şok edici olduğunu söyledi.
04 Mart 2021 13:41
Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki protestolarda dün 38 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Örgüte göre 3 Mart, ülkede darbe sonrası "en kanlı gündü". BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'dan gelen görüntülerin şok edici olduğunu söyledi.
Burgener, Myanmar'da 1 Şubat'daki darbeden bu yana öldürülen sivillerin sayısının 50'yi aştığını, çok sayıda da yaralı olduğunu söyledi.
Bir videoda polisin silahsız bir gönüllü sağlıkçıyı dövmesi, bir diğer videoda da sokak ortasında bir sivilin vurulmasının görüldüğünü aktaran Burgener "Silah uzmanlarına danıştık ve polisin kullandığı 9 milimetrelik hafif makinalı tüfeklere benziyor. Bunlar gerçek mermi" dedi.
Myanmar'da, birden fazla kentte güvenlik güçlerinin çok az uyarı yaptıktan protestoculara ateş açtıkları bildiriliyor.
Save the Children adlı vakıf, öldürülenler arasında 14 ve 17 yaşlarında iki erkeğin de olduğunu söyledi. 19 yaşında bir kadının da öldürüldüğü aktarılıyor.
Myanmar'da darbeden bu yana kitlesel protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri devam ediyor.
Protestocular ülkedeki askeri yönetimin sona ermesini ve seçilmiş sivil hükümetin göreve gelmesini talep ediyor.
Darbe uluslararası tepkilere de yol açmış fakat Myanmar ordusu bunları görmezden gelmişti.
Çarşamba günü 38 kişinin öldürülmesi üzerine İngiltere, BM Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü toplanmasını istedi.
Myanmar'a komşu ülkeler ise Salı günü Myanmar ordusuna itidal çağrısı yapmıştı.
Ancak ülkenin orta kısımlarındaki Monyva'da en az altı kişinin açılan ateş sonucu öldürüldüğüne dair haberler var.
Reuters haber ajansına konuşan yerel bir gazeteci en az 30 kişinin de yaralandığını söyledi. Ajansa konuşan bir protestocu da "Üzerimize tazyikli su sıkmadılar, dağılma uyarısı yapmadılar, doğrudan ateş açtılar" dedi.
Mandalay kentinde BBC'ye konuşan bir öğrenci protestocu da, evinin yakınlarında öldürülenler olduklarını anlattı:
"Sabah 10.00, 10.30 gibiydi. Polisler ve askerler geldi, bir anda sivillere ateş açtılar. Uyarıda bulunmamışlardı. Gelir gelmez ateş açtılar.
"Hem plastik mermi kullandılar hem de protestocuları vahşice öldürmek için gerçek mermi…"
Ordu ölümler hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.