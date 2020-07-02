Myanmar'da maden faciası: 100'den fazla ölü

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Myanmar'da bir yeşim madeninde heyelan meydana geldi. Olay anında madende bulunan 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İtfaiyeden yapılan açıklamada madencilerin Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde çalıştığı sırada yoğun yağmur yağışı sonucunda heyelan meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, çalışanları "çamurlu bir dalganın vurduğu" belirtildi.

Bilgilendirme Bakanlığı'ndan Tar Lin Maung, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar yüzden fazla ceset topladık. Çamurun içinde başka cesetler de var. Sayı yükselecek" ifadelerini kullandı.

Hpakant'taki madenlerin yeterince iyi denetlenmemesi sebebiyle bölgede sık sık ölümcül maden kazaları meydana geliyor.

Kaza anına tanık olan 38 yaşındaki madenci Maung Khaing, madenin yakınında tepede birikinti gördüğünü, tam fotoğrafını çekmeye çalışırken insanların bir anda "koş" diye bağırmaya başladığını ifade etti. Khaing, "Bir dakikadan kısa süre içinde tepenin altındaki insanlar gözden kayboldu. Kalbimde bir boşluk varmış gibi hissediyorum. Tüylerim diken diken oldu. Çamura saplanmış, yardım isteyen insanlar vardı ancak kimse olara yardım edemedi" dedi.