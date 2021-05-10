Myanmar'da gözaltına alınan cunta karşıtı şairin cesedi, "iç organları çıkartılmış" şekilde ailesine iade edildi

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Myanmar'da demokratik yönetimi darbe ile deviren askeri cuntaya karşı muhalif eserler kaleme alan şair Khet Thi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra öldü ve cesedi organları çıkarılmış bir şekilde ailesine iade edildi.

Cunta sözcüsü, "Kafadan vururlar ama devrimin kalpte olduğunu bilmezler" mısralarını yazan şairin ölümü ile ilgili açıklama yapmadı.

Khet Thi'nin eşi ikisinin de cumartesi günü silahlı askerler ve polis tarafından gözaltına alındığını ve sorguya götürüldüklerini ifade etti.

Şairin eşi Chaw Su BBC'ye yaptığı açıklamalarda, "Sorgulandım. O da öyle. Onun sorgu merkezinde olduğunu söylediler ancak geri gelmedi. Sadece cesedi geldi" dedi.

Su, "Beni sabah arayıp Monywa'daki hastanede onunla buluşmam için çağırdılar. Kolunun falan kırıldığını düşündüm. Ancak vardığımda morgdaydı ve iç organları çıkarılmıştı" diye konuştu. Su, kendisine hastanede eşinin bir kalp problemi yaşadığının söylendiğini ancak doğru bilgilerin yazmayacağını bildiği için ölüm belgesine bile bakmadığını ifade etti.

Khet Thi, Myanmar'da darbeden bu yana ölen en az üçüncü şair oldu.