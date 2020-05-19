Myanmar'da dev narkotik operasyonu: 200 milyon metanfetamin tableti bulundu

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Myanmar'da Güneydoğu Asya'nın en büyük narkotik operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Myanmar'da 200 milyon metanfetamin tablet ele geçirildiğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin duyurduğu operasyonda Şubat ve Nisan ayları arasında Shan eyaletindeki yasa dışı laboratuvarlara yapılan baskınlarda toplam 200 milyon metanfetamin tableti, 500 kilogram kristal metanfetamin ve 300 kg eroin bulundu.

Operasyon bölge tarihinin en büyük ve en başarılı narkotik operasyonu oldu. Operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

Myanmar'da üretilen uyuşturucular Tayland, Malezya gibi ülkelerin yanısıra Tokyo, Seoul, Sidney gibi şehirlerde satılıyor.