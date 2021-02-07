Myanmar'da darbenin ardından internet kesintisi; binlerce insan sokağa çıkarak "Demokrasi istiyoruz" dedi

Askerin, demokratik yollarla seçilmiş hükûmeti saf dışı bırakarak yönetime el koyduğu Myanmar'da on binlerce insan, ordunun uyguladığı internet kesintisine rağmen toplanarak darbeye karşı sokağa çıktı.

Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'da binlerce insan sokağa çıkarak ordu tarafından görevden alınan ve tutuklanan liderler Aung San Suu Kyi ve Win Myint'e desteklerini gösterdi.

Reuters'ın aktardığına göre, protestolarda "Askeri diktatörlük istemiyoruz! Demokrasi istiyoruz!" sloganları atıldı.

Darbenin ardından Myanmar'da yaşanan internet kesintisi, tutuklanan Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint'in durumuna dair bilgi alınmasını zorlaştırdı. NetBlocks İnternet Gözlemevi, ülkede internetin bağının yüzde 16'ya düştüğünü duyurdu. Ordu, Twitter, Facebook ve Instagram'ı da engelledi.

Birleşmiş Milletler Myanmar Özel Temsilcisi Thomas Andrews, ülkede darbeden bu yana 160 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Andrews "Generaller şimdi de vatandaşların direniş hareketini engellemek istiyor. İnternet erişimini kısıtlayarak dışarıdaki dünyayı karartmaya çalışıyorlar" dedi.

Myanmar'da askeri darbe

8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı.

Başkent Naypyitaw ve Yangon kentlerinde ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusunun yaptığı açıklama darbe tehdidi olarak algılanmıştı.

İddialara iktidar kanadından açıklama gelmezken Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İktidar mensuplarının gözaltına alınmasından birkaç saat sonra orduya ait Myawaddy televizyonunda yapılan duyuruda, ordunun yönetime el koyduğu ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklanmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.