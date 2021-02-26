Myanmar'da askeri yönetim 2020 genel seçim sonuçlarını geçersiz saydı

Myanmar'da seçilmiş hükûmete darbeyle el koyan askeri yönetim, eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisinin birinci geldiği 2020 genel seçimlerinin sonucunu geçersiz saydı.
Myanmar'da gerçekleşen askeri darbenin ardından kurulan Birlik Seçim Komisyonu Başkanı Thein Soe, ülkedeki siyasi parti temsilcileriyle düzenlediği toplantıda, 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimlerin sayımlarında hile yapıldığı iddiaları gerekçesiyle, seçim sonuçlarının hükümsüz kılındığını açıkladı.
Birlik Seçim Komisyonu'nun düzenlediği toplantıya ülkedeki 93 siyasi partiden 53'ünün temsilcileri katıldı.
Myanmar'da askeri darbe
Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.
Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.