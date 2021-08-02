Myanmar'da askeri cuntanın lideri, seçime giden süreci uzattı ve kendini başbakan ilan etti

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Myanmar'da demokratik yollarla seçilen hükümeti askeri darbe ile deviren cuntanın lideri, daha önce açıkladıkları takvimi ciddi anlamda uzatarak kendini başbakan ilan etti.

Aung San Suu Kyi hükümetini 6 ay önce deviren General Min Aung Hlaing, ülkeye OHAL'de liderlik edeceğini ve seçimlerin '2 yıllık süreçte" yapılacağını ifade etti.

"Özgür ve adil bir çok partili seçim yapabilmek için gerekli şartları yaratmalıyız diyen Hlaing, "Hazırlık yapmak zorundayız. Çok partili seçim yapacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Darbeci general, televizyonda yayımlanan açıklamasında, "OHAL'in hedeflerine 2023'ün Ağustos ayına kadar ulaşacağını" iddia etti. Ayrı bir açıklamada askeri hükümetin kendini "geçiş dönemi hükümeti" ilan ettiği ve Hlaing'in başbakan olacağı ifade edildi.

Bu kararlar, Myanmar'ın iki buçuk sene boyunca cunta kontrolü altında kalması anlamına geliyor. Ordu, darbeden sonra "geçiş sürecinin" bir sene süreceğini ifade etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.