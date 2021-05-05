Myanmar'da askeri cunta, uluslararası kanallara erişim sağlayan uydu alıcılarını yasakladı

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti indiren ordu, uluslararası televizyon kanallarına erişim sağlayan televizyon uydu alıcılarının kullanımına yasak getirdi.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV'de yer alan haberde, askeri yönetimin artık televizyon uydu alıcılarını yasa dışı gördüğü belirtilerek, "Yasa dışı medya organları ulusal güvenliğimize zarar vermekte, kamu düzenini bozmakta ve insanları ihanete teşvik etmektedir." ifadesi yer aldı.

Askeri yönetim, uydu alıcısı kullandığı tespit edilen vatandaşların bir yıl hapis cezası veya 500 bin Kyat (2 bin 670 TL) para cezasına çarptırılacağı uyarısında bulundu.

1 Şubat darbesinin ardından geniş katılımlı protestoların organize edilmesini önlemek için askeri yönetim, kablosuz internet erişimine de yasak getirmişti.