Myanmar'da askeri cunta, devrik lideri yozlaşmadan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı

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Myanmar'ın askeri darbe ile devrilen lideri Aung San Suu Kyi, mahkeme tarafından "yozlaşmadan suçlu bulundu" ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

76 yaşındaki devrik lider 2021'in Şubat ayında yapılan ve ülkeyi iç çatışmalar ile siyasi kaosa sürükleyen darbeden bu yana gözaltında tutuluyordu. Darbeden bu yana Aung San Suu Kyi'ye aralarında seçimde hile yapmaktan devlet sırrı yasalarını ihlal etmeye 18 farklı suçlama yöneltiliyor. Hepsinden suçlu bulunması durumunda Aung San Suu Kyi, hayatının kalanını demir parmaklıklar arkasında geçirebilir.

Görülen son yozlaşma davasında devrik lider, Yangon'un Birinci Bakanı'ndan 11.4 kilogram ağırlığında altın ve toplamda 600 bin dolar değerinde ödeme kabul etmekle suçlanıyordu.

Aung San Suu Kyi'nin avukatları suçlamaları 'absürt' olarak nitelendirirken, insan hakları grupları da suçlamaların amacının açıkça eski başbakanı siyaset dışı bırakmak olduğunu belirtti.

Aung San Suu Kyi'nin nerede tutulduğu bilinmiyor. Eski başbakan darbeden bu yana kamu önüne çıkmadı ve duruşmalar kapalı kapılar arkasında gerçekleştiriliyor.