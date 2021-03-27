Myanmar'da asker cuntadan halka uyarı: Kafanızdan veya sırtınızdan vurulabilirsiniz!

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Myanmar'daki demokratik yollarla seçilmiş hükûmeti darbe yoluyla deviren askeri cunta, Silahlı Kuvvetler Günün'de demokrasi yanlısı protestocuları "kafalarının arkalarından veya sırtlarından" vurulabilecekleri konusunda uyardı.

Askerler cuma günü yapılan gösterilerde 4 protestocuyu daha öldürdü. Bu vesiyleyle darbe sonrası protestolarda öldürülen insan sayısı 320'yi aştı.

Devlet televizyonu MRTV'den yayımlanan açıklamada, "Önceki çirkin ölüm trajedilerinden şu dersi çıkarmalısınız; kafanızdan veya sırtınızdan vurulma tehlikeniz olabilir" denildi.

Uyarıda kolluk kuvvetlerine "öldürücü güç kullanma" emri verilip verilmediğiyle ilgili bir detay sunulmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.