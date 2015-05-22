Myanmar baskılara kayıtsız kalamadı



Myanmar donanması, perşembe gecesi kıyı şeridinde iki mülteci teknesini kurtardı. Teknelerden birinde 208 göçmen olduğu diğerinin ise boş olduğu bildiriliyor. Göçmenlerin Myanmar'daki baskılardan kaçan Rohingyalı Müslmümanlar olduğu ve Maungdaw'daki mülteci kampına yerleştirildikleri bildirildi.

Son haftalarda binlerce Bangladeşli ve Myanmarlı göçmen Malezya, Endonezya ve Tayland kıyılarına akın ediyor. Üç ülke, başlarda göçmenleri sadece acil ihtiyaçlarını gidererek, geri çevirmişti.

Denizde binlerce göçmenin teknelerde, açlık sınırında sürüklenmeleri üzerine, uluslararası baskılar arttı ve üç ülke göçmenlere yardım edilmesi konusunda uzlaştı. Malezya ve Endonezaya, yaklaşık 7 bin mülteciyi kabul edeceklerini açıkladılar. Rohingyalı Müslümanların kaçtığı Myanmar da denizdeki göçmenlere yardım edileceğini duyurmuştu.

Güneydoğu Asya kıyılarında kurtarılmayı bekleyen binlerce göçmenin büyük çoğunluğunu Rohingyalı ve Bangladeşli mülteciler oluşturuyor. Rohingyalı (Arakan) Müslümanlar, Budist Myanmar'da baskılara maruz kaldıkları gerekçesiyle ülkeyi tek ediyor. Myanmar yönetiminin Rohingyalı Müslümanları, Bangladeşli yasadışı göçmenler olarak tanımladıkları belirtiliyor. Bangladeşli göçmenlerin ise ülkedeki yoksulluk nedeniyle kaçtıkları bildiriliyor.