My City/Benim Kentim: Mardin

T24 - MARDİN (A.A) - 19.10.2010 - Avrupa Birliği Komisyonu ve British Council tarafından Türkiye'de 5 şehirde gerçekleştirilen ''My City/Benim Kentim'' projesi kapsamında Mardin'de Alman sanatçı Clemens von VVedemeyer'in planladığı ''Güneş Sineması'' projesi gerçekleştiriliyor.



Avrupa Komisyonunca desteklenen ve Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Kültür Köprüleri programı kapsamında, British Council tarafından tasarlanan ve yürütülen ''My City/Benim Kentim'' projesi başlatıldı. Projenin çalışması, Türkiye'de seçilen 5 il arasında yer alan Mardin'de Alman sanatçı VVedemeyer tarafından yürütülüyor.





Türkiye ve Avrupa arasındaki diyalogda kültürel tartışmayı ön plana çıkarmayı da amaçlayan proje kapsamında, filmleriyle uluslararası çeşitli ödüller kazanan Alman VVedemeyer'in planladığı Kasımiye Medresesi yakınlarında yapılan ''Güneş Sineması'' 21 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak.



Sinemada, ''Sesler'', ''My dream is cinema'', ''Ağıt'' ve ''Ligrtt and Space. Towards a Cinema'' filmleri gösterime girecek.



VVedemeyer yaptığı açıklamada, Mardin'de manzarası ve dar bir labirenti andıran sokakların karmaşıklığının kendisine ilham verdiğini belirterek, ''Gözlerimi bu manzaradan alamıyordum'' dedi.



Mardin evlerinin teraslarının hakim olduğu Mezopotamya düzlüğüne bakan ve Kasımiye Medresesi yakınlarındaki boş alanda yapılan açık hava sinemasının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden VVedemeyer, şunları kaydetti:



''Dünyanın farklı bölgelerinde farklı açık hava sineması anlayışı olabilir. Mardin için açık hava sinemasını, şehir ve güneş arasındaki ilişki, sosyal ihtiyaçlar ve estetik koşular şekillendirdi. Güneş sinemasının ön tarafı Mardin taşlarından, Mezopotamya ovasına bakan tarafı ise dış bükey metal panelden oluşuyor. Metal panelden yansıyan güneş ışınlarını, güneyde çok uzaktan dahi seyretmek mümkün olacak. Hatta Suriye yönünden bile küçük bir yansıma görebileceğini umuyorum.



Ancak ön taraftan bakıldığında, sadece filmlerin gösterileceği hayata geçmeyi bekleyen düz bir yüzey görülebilecek. Umarım ki; Mardin halkı, birçok film gösterimi gerçekleştirmek; tartışmalar düzenlemek, diğer kuruluşları fikir alışverişi için davet etmek ve projeksiyon makinesini alıp sokakta film göstermek için Güneş Sinemasını kullanır. Bugün sinema amfi tiyatroları hala biraz uzak ama ben burada yapılan işi, arazi alanında üretilen bir sanat çalışması olarak seviyorum. Medrese alanı geliştirildiğinde bu mekanın şehirle bağlantısının artacağını göreceğiz.''