MVP kalibresinde bir sezon geçiren Embiid, dengesiz şekilde düştükten sonra sakatlandı

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NBA'de Doğu Konferansı'nı normal sezonda birinci bitirme ve 20 senedir en yüksek galibiyet sayısına ulaşma hesapları yapan Philadelphia 76ers taraftarları, bir anda kendilerini en iyi oyuncularının sağlık durumu hakkında bir açıklama için sosyal medyaya kitlenmiş halde buldu.

Birçok kişi arasında bu sezonun MVP ödülü için favoriler arasında gösterilen pivot Joel Embiid, Washington Wizards karşısında smaç sonrası sol bacağının üstüne dengesiz bir şekilde düştükten sonra yerde kaldı. Üçüncü periyotun ortasında sakatlanan Embiid acı içinde yerde kaldıktan sonra karşılaşmaya devam edemedi.

76ers koçu Doc Rivers, Embiid'in MR sonuçları beklenirken doktorların cumartesi günü bacağını inceleyeceklerini ifade etti. Rivers, "Şu an hiçbir şey yapmıyoruz çünkü elimizde hiç bilgi yok" dedi.

Embiid'in sakatlanmadan önce karşılaşmada 23 sayı ve 7 ribantı vardı. Yıldız pivot, 30.2 puan ve 11.6 ribant ortalama ile oynuyordu.

76ers karşılaşmayı 127-101 kazandı.