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Spor

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'nda üçüncü gün tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Mustafa Vehbi Koç (MVK) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'nda üçüncü gün tamamlandı

30 Eylül 2017 20:46

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen Mustafa Vehbi Koç (MVK) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası\'nda üçüncü gün tamamlandı. Erkeklerde Polonyalı Mateusz Gradecki, kadınlarda ise Rus Sofya Morozova günü birinci tamamladı.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club\'de bu yıl 16\'ncısı düzenlenen ve 63 erkek, 26 kadın sporcunun mücadele ettiği MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası\'nın üçüncü gününde erkeklerde Polonyalı golfçü Mateusz Gradecki toplamda 210 (-6) vuruşla liderliğini korudu. Ukraynalı Arron Edwards Hill toplamda 213 (-3) vuruşla ikinci olurken, Danimarkalı Morten Toft Hansen ve Ukraynalı Andrew Halifax ise 215 (-1) vuruşla üçüncülüğü paylaştı.
Kadınlarda ise Sofya Morozova toplamda 215 (-1) vuruşla birinci sıraya yükseldi. İtalyan golfçü Caterina Tatti 218 (+2) vuruşla ikinci, milli golfçü Gülten Gül Gözüyanık 229 (+13) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.
Şampiyonada oynanan üçüncü raundun sonunda 18\'i kadın, ilk 60 sırayı alan sporcular yarın oynanacak final raundunda mücadele etmeye hak kazandı.
Organizasyonun erkekler kategorisi şampiyonu 2018 yılında düzenlenecek Turkish Airlines Challenge\'da oynama akkı elde edecek.
Turnuva yarın ödül töreniyle tamamlanacak.

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