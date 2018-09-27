T24 LogoT24 Logo
Spor

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Antalya'da başladı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) -  Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Mustafa Vehbi Koç (MVK) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası başladı

27 Eylül 2018 17:24

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - 

Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Mustafa Vehbi Koç (MVK) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası başladı.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü\'nde düzenlenen MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası\'na Almanya, ABD, Rusya ve İngiltere\'den de oyuncuların içinde bulunduğu 22 ülkeden 33\'ü kadın 107 oyuncu katıldı. Türkiye adına turnuvada Leon Açıkalın, Berk Çelik, Yılmaz Batan, Mutlu Güner, İbrahim Tarık Aslan, Ayşe Demir, Taner Yamaç, Recep Turan, Tuğçe Erden, Gülten Gül Gözüyanık ve Petek Peker mücadele ediyor.
TGF\'nin 2001 yılından bu yana düzenlediği, son iki yıl olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı Mustafa Vehbi Koç anısına yapılan turnuvanın erkekler şampiyonu, gelecek yıl Turkish Airlines Challenge\'da özel davetle mücadele etme hakkı elde edecek. Türkiye\'de yapılan en önemli amatör golf turnuvası niteliği taşıyan organizasyon 4 gün sürecek ve 30 Eylül\'de tamamlanacak.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHASerikMustafa Vehbi Koç MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık GolfTürkiye Golf Federasyonu TGFBelekGloria Golf KulübüMVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık GolfAlmanya ABD RusyaTürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24