MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası ikinci raundu tamamlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Golf Federasyonu tarafından bu yıl 16\'ncısı düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası ikinci gününde erkeklerde Polonyalı Mateusz Gradecki toplamda 136 (-8) vuruşla, kadınlarda İtalyan Caterina Tatti 147 (+3) vuruşla liderliğe yükseldi.

Antalya\'nın Serik İlçesi Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club\'de dün başlayan MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası, ikinci raunt karşılaşmalarıyla devam etti. Geçen yıl ocak ayında yaşamını yitiren işadamı Mustafa Vehbi Koç anısına dört raunt üzerinden düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkekler kategorisinde 63, kadınlar kategorisinde 26 sporcu mücadele etti.

Gloria New Course sahasında oynanan günün karşılamalarında erkeklerde Polonyalı Mateusz Gradecki toplamda 136 (-8) vuruşla, kadınlarda İtalyan Caterina Tatti 147 (+3) vuruşla liderliğe yükseldi.

Erkeklerde Hollanda\'dan Mats Markovits toplamda 140 (-2) vuruşla ikinci, Polonya\'dan Alejandro Pedryc 141 (-3) vuruşla üçüncü olurken, kadınlarda Rus golfçü Sofya Morozova toplamda 147 (+3) vuruşa ikinci, milli golfçü Gülten Gül Gözüyanık ise 151 (+7) vuruşla üçüncü oldu.

Şampiyona, 1 Ekim\'de oynanacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

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