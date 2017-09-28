MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası başladı (2)

ERKEKLERDE TANER YAMAÇ LİDER
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Club\'de düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası\'nın ilk gününde erkeklerde milli golfçü Taner Yamaç 69 (-3) vuruşla liderliğe yükseldi. Polonya\'dan Alejandro Pedryc, Mateusz Gradecki ve Hollanda\'dan Mats Markovits 70 (-2) vuruşla ikinciliği, İngiltere\'den Andrew Halifax, milli golfçü Leon Açıkalın ve Çekya\'dan Roman Kumpost 71 (-1) vuruşla üçüncülüğü paylaştı. Kadınlarda Polonyalı golfçü Dorota Zalewska ve Rus golfçü Sofya Morozova 72 (par) vuruşla birinciliği paylaştı. 14 yaşındaki milli golfçü Petek Peker 73 (+1) vuruşla ikinci, İtalyan golfçü Caterina Tatti 74 (+2) vuruşla üçüncü oldu.
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