Muzzafer İzgü'ye saygı töreni (2)

İZGÜ’NÜN CENAZE NAMAZI HOCAZADE CAMİİ’NDE KILINDI

Muzaffer İzgü için İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen saygı toplantısı ardından Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İzgü\'nün cenazesine sinema sanatçısı Menderes Samancılar, Şair Ataol Behramoğlu, Yazar-Şair Hidayet Karakuş, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzgü\'nün yazar dostları, yakınları ve okuyucuları katıldı. İzgü, daha önce verdiği bir röportajda, öldükten sonra “Muzaffer İzgü doğdu, okudu, düşler kurdu, yazdı ve gitti\" denilmesini istemişti. İsteği üzerine cenaze namazı sırasında bu sözleri sarf edildi.

“BAZEN BABA BAZEN OĞUL DERDİ\"

Cenaze törenine katılan Menderes Samancılar, “Muzaffer ağabey bizim her şeyimizdi, babamız ağabey, hemşeri, yoldaşı, hocamız. Biz canımızdan bir parça yitirdik ama asıl yokluğunu bu ülke yaşayacak. Muzaffer ağabey gibi insanlar yok olup gittikçe, acısını geride kalan toplumlar yaşayacak. 2 romanın sinemaya uyarlamasında çalıştık. ‘Zıkkımın kökü’ ve ‘Dilber’de çalıştık. Biri hem babasının hem de kendisinin hayatıydı. Babasını oynamıştım. Ondan dolayı bana bazen baba, bazen oğlum derdi. Kendisi zaten benim her şeyimdi. Onun için yerini doldurmak mümkün değil\" diye konuştu.

“SONUNA KADAR DİRENDİ\"

Yazar Hidayet Karakuş ise, “Türk gülmece edebiyatının başı sağ olsun\" dedikten sonra, \"Onunla birlikte yola çıkıp pek çok kişi gülmece konusunu bırakmışken o sonuna kadar direndi, öyküde edebiyatta dilde, Türkçe’de direndi. Cumhuriyet\'in büyük bir aydınıydı. Onunla birlikte Silivri’ye gittik, Bergama’da gözaltına alındık. Ne insanlığından, ne dostluğundan, ne güzelliğinden bir şey yitirmedi\" dedi.

Muzaffer İzgü’nün tabutunun üzerine sevenleri kırmızı karanfiller bıraktı. Bir okurunun ise, \'Bana okumayı sevdiren yazar Muzaffer İzgü’ye’ yazılı not dikkat çekti. Sevenleri tabutun önünde dua ederken, Menderes Samancılar bir süre tabutun baş ucunda bekledi. Cenaze namazının kılınması ardından İzgü’nün cenazesi dostlarının omuzlarında, alkışlar arasında defnedileceği Doğançay Mezarlığı’na götürülmek üzere cenaze aracına konuldu.

Timur TARLIĞ-Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

