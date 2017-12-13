'Muzu aşırı seksi yediği' için tutuklanan şarkıcıya hapis cezası verildi

Mısır'da geçen ay iç çamaşırlarıyla çekilen klibinde erotik bir şekilde muz yediği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Şeyma Ahmed, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır medyasına haberlere göre; 25 yaşındaki Şeyma, 'ahlâksızlığa teşvik'ten ve 'uygunsuz klip yayınlamak’tan suçlu bulundu. 'Sorunlarım Var' adlı şarkıya çekilen klibin yönetmeninin de gıyabında iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Şeyma geçen ay yakalanmadan önce şimdilerde silinmiş olan Facebook sayfasından özür mesajı yayınlamıştı. Şeyma, "Tüm bunların olacağını ve insanların böylesi sert saldırısına uğrayacağımı düşünmemeştim" yazmıştı.

Geçen yıl Mısır mahkemeleri, üç kadın dansçıyı müzik klipleriyle ‘ahlaksızlığı teşvik’ten mahkûm etmiş ve altı yıl hapis cezasına çarptırmıştı.