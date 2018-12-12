Müzisyenlerin "sahte dolar" isyanı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) DÜĞÜNLERDE sahte dolar ve euro kullanılması müzisyenleri isyan ettirdi. Kazançlarının azaldığını belirten MÜZİK-SEN (Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası) sahte dolar ve euronun engellenmesi için Merkez Bankası\'na başvuruda bulundu.

MÜZİK-SEN Genel Başkanı Mehmet Çırıka başvuruda \"Toplumda güven duygusunu zedeleyen sahte/taklit yabancı para basımı, satışı ve dağıtılmasının Türk Ceza Kanunu\'nun 197. maddesi kapsamında yasaklanması için 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun\'un 4. maddesine göre Başkanlığınızca gerekli düzenlemenin yapılması konusundaki talebimizi takdir ve tensiplerinize sunar, sonuçtan sendikamıza bilgi verilmesini arz ederim\" dedi.

\"MÜZİK VE SAHNE SANATÇILARININ ONURLARININ KIRILMASINA...\"

Çırıka kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada ise \"Düğünlerde solist ve müzisyenlere para takma ve/veya sahnedeki sanatçılara verilmek üzere havaya para saçma/savurma uygulaması giderek kötüye kullanılmakta olup, günümüzde sahte dolar (yabancı para) satışı adeta bir kazanç kapısı haline dönüşmüştür\" dedi.

Mehmet Çırıka, \"Toplumda yarattığı diğer olumsuzlukların yanı sıra,sahte dolar uygulamasının giderek dolandırıcılık olaylarında kullanılması ayrıca önemli bir sorun oluşturmaktadır. Sahte dolar uygulaması, bu olaya direkt muhatap olan müzik ve sahne sanatçılarının onurlarının kırılmasına , güven duygularının zedelenmesine ve maddi yönden mağdur olmalarına neden olduğundan, bu konu anılan sanatçıların meslek kuruluşu olarak sendikamızı da yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle, sahte dolar (yabancı para) basımı, satışı ve dağıtımının yasaklanması için Sendikamızca Merkez Bankası Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur\" ifadelerini kullandı.

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