"Müzisyenler iptal kültürünün kurbanı oldu"; Bolşoy Tiyatrosu Müzik Direktörü, Rusya-Ukrayna arasında taraf belirtme baskısı nedeniyle istifa ettiğini duyurdu

Bolşoy Tiyatrosu’nun müzik direktörü ve baş şefi Tugan Sokhiev, Rusya’nın Ukrayna işgalinde tarafını belirtmesi için baskıya uğradığını söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Rus sanatçı Tugan Sokhiev, Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’ndaki ve Fransa’daki Toulouse Şehir Orkestrası’ndaki görevlerini aynı anda bıraktığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları üzerine tarafını açıklamasının beklendiğini söyleyen Sokhiev “Sevdiğim Rus ve Fransız müzisyenler arasında imkansız kararı vermek zorunda bırakıldığımda istifa etmeye karar verdim” dedi.

Sokhiev, Toulouse’ta Fransız-Rus müzik festivali düzenleme fikrine Toulouse’ta karşı çıkıldığını, kendisini “barış için ifade etmesini” istediklerini söyledi.

Sokhiev, Rusya’nın Ukrayna işgaline ilişkin açık bir tutum belirtmezken “Hayatım boyunca ve bundan sonra da hiçbir şekilde çatışmaları desteklemedim ve desteklemeyeceğim” dedi. Sokhiev, müzisyenlerin “iptal kültürünün kurbanı” olduğunu ve Rus müziğinin tehdit altında olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna işgali, kamuoyunda da Rus kültür sanat üreticilerinin işgale karşı bir tutum takınması beklentisi yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakını olan.ve Edinburgh Uluslararası Festivali’nin onursal başkanı olan Valery Gergiev’in saldırıları kınamadığı için görevden alınmıştı.