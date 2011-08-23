Müzisyenler 'entstrümanıma dokunma' eylemi başlattı!

T24- Bir havayolu şirketinin, müzisyenlerin yanlarında taşımak zorunda oldukları enstrümanalarını uçak kabinine almaması üzerine müzisyenler 'Enstrumanıma Dokunma' eylemi başlattı.

Müzisyenlerin yanlarında taşımak durumunda olduğu enstrümanlarını uçak kabinine sokmasını zorlaştıracak kurallar getiren havayolu şirketi. Müzisyenlere “Ya bir bilet daha alacaksınız ya da enstrümanınızı bagajda taşıyacaksınız” dedi. “Enstrümanıma Dokunma” isimli bir kampanyayı doğuran bu uygulamayı bahane edip, Drum’n Bass Magazine ve Gitar Dergisi ’nin kurucularından başarılı davulcu Ediz Hafızoğlu, Taraf gazetesi muhabiri Ömür Şahin'e şöyle konuştu:





'Dünya’da örneği olmayan uygulama'



Hafızoğlu’nun “Dünyada böyle bir şey yok” diye anlatmaya başladığı enstrümanlara yönelik uygulama, uçaktaki yolcuların el bagajlarına daha geniş bir alan ayırabilmeyi bahane ediyor. Hafızoğlu, durumun mantıksızlığını şu sözlerle anlatmaya koyuluyor: “Oysa grupça biniyoruz uçağa. Bir grupta yedi kişi var. Bunlardan ikisi gitar çalıyor. Yedi kişinin zaten o kadar yeri var.” Havayolu şirketine bu argüman sunuluyor, cevapsa: “Gitar telini söküp insan boğabilirsin.





“Enstrümanların boyutlarına bir sınırlama getirebilirler,” diyor Hafızoğlu: “Ama 50 cm diyemezsiniz; çünkü Dünya’da öyle bir şey yok. Bir de İstanbul’dan uçarken olmaz diyorlar, Adana’dan alıyorlar. Tutarlılık yok. Avrupa’da anons yapıyorlar önce, müzisyenler enstrümanlarını koysun diye. Ondan sonra yolcu alıyorlar.” Müzisyenlerin çok zor koşullar altında geçimlerini sürdürdüklerine dikkat çeken Hafızoğlu devam ediyor: “Zaten onla para kazanıyorsunuz, onla geçiniyorsunuz. ‘Koltuk satın al’ diyor sana. Zaten o kadar paraya çalıyorsun. Zaten o parayla kiranın bir bölümünü ödüyorsun. Çok pahalı bir hayat yaşıyoruz, neden bir de böyle zorluklar çıkarıyorlar?” ‘Enstrümanıma Dokunma’ kampanyası hem umutlu hem de oldukça barışçıl. Hafızoğlu: “Şirketlerle mutlaka bir anlaşmaya varacağız ve problemi atlatacağız..





