İstanbul'da gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe serbest bırakıldı

İskoçya dönüşü dün gece İstanbul Havaalanı’nda gözaltına alınan Kürt müzisyen Zelal Gökçe, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Yıllarca İstanbul’daki Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kürt müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.
Gökçe, buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Gökçe hakkında "örgüt propagandası yapmak" suçundan açılan dava nedeniyle arama kararı bulunduğu belirtildi.
Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından şüpheli Zelal Gökçe'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)