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Yaşam

MÜZİSYEN VE TİYATRO SANATÇISI GORALI, VEFAT ETTİ ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2010 17:38

-MÜZİSYEN VE TİYATRO SANATÇISI GORALI, VEFAT ETTİ ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Müzisyen ve tiyatro sanatçısı Muammer Goralı (62), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 4 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Goralı, dün İbni-i Sina Hastanesinde yaşamını yitirdi. Taverna müziğinin doğuşunda ve gelişmesinde önemli çabaları bulunan Goralı'nın cenazesi bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Goralı'nın yakınları ve müzisyen arkadaşları katıldı.  Goralı'nın müzisyen arkadaşı Ali İlhan, 1948 yılında dünyaya gelen Goralı'nın, 18 yaşından itibaren müzikle uğraşmaya başladığını, daha sonra 7 yıl Tolga Aşkıner ve Nisa Serezli ile tiyatro yaptığını söyledi. Goralı'nın 1980'li yıllardan sonra Türkiye'de taverna müziğinin doğuşuna büyük emek harcadığını dile getiren İlhan, ''Birçok müzisyene istihdam sağladı. Öğretmenlik, hocalık yaptı. Taverna müziğinin gelişmesi için çok çalıştı, ama maalesef akciğer kanserine yenik düştü'' dedi.

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