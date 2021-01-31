Müzisyen Murat Şenpınar, sevgilisini katletmişti; cezaevinde hayatını kaybetti

Bursa'da 2007 yılında birlikte yaşadığı hamile sevgilisini rahmini kesip 46 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ünlü müzisyen Murat Şenpınar, cezaevinde hayatını kaybetti.

Bursa'da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku'nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yağmur Taku hayatını kaybederken, Şenpınar ise Ankara'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası verilen Şenpınar, Bursa Cezaevi'ne gönderildi. Bugün bulunduğu cezaevinde Şenpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölümünün belirlenmesi için Şenpınar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.