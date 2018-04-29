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BBC Türkçe

Müzisyen konser salonuna açtığı 'duyma kaybı' davasını kazandı

İngiltere'de açılan bir davada, mahkeme tarihi bir karara imza atarak, duyma kaybı yaşadığı gerekçesiyle konser salonunu dava eden müzisyeni haklı buldu. Christopher Goldsheider ismli viyola sanatçısı, 750 bin sterlin tazminat talep ediyordu.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de açılan bir davada, mahkeme tarihi bir karara imza atarak, duyma kaybı yaşadığı gerekçesiyle konser salonunu dava eden müzisyeni haklı buldu.

Christopher Goldsheider ismli viyola sanatçısı 2012 yılındaki bir prova sırasında, kabul edilemez yükseklikte sese maruz kaldığını iddia etmişti.

Bu alanda bir ilk olan davada müzisyen Goldsheider, "akustik şok" yaşadığını söyleyerek Kraliyet Opera Salonu'nu dava etti.

46 yaşındaki Goldsheider, besteci Vagner'in "Valkyrie" isimli eserinin provası sırasında oluşan duyma kaybına, hemen arkasına yerleştirilen üflemelilerin neden olduğunu savunuyordu.

Goldsheider'ın şikayetçi olduğu prova sırasında ses seviyesinin 137 desibele çıktığı öğrenildi. Bu seviye bir jet motorunun sesine hemen hemen eş.

Müzisyeni iddiasında haklı bulan hakim Nicola Davies, "yaralamaya neden olma", "görevi ihlal" suçlamalarında davacı lehine karar verdi ve zararın değerlendirilmesini istedi.

Christopher Goldsheider, artık müzik dahi dinleyemediğini söyleyerek yalnızca duyma kaybı nedeniyle 750 bin sterlin tazminat talep ediyor.

Kraliyet Opera Salonu yetkilileri sorumluluğu reddetse de, burada çalan müzisyenlerin en az dörtte biri duyma şikayetleri yaşıyor.

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