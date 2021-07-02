Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınan müzisyen Güvenç Dağüstün serbest bırakıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan müzisyen ve yazar Güvenç Dağüstün, serbest bırakıldı. Dağüstün, Selman Öğüt ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Güvenç Dağüstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret Kime? Henüz bilmiyoruz… Anadolu Adliyesi’ne götürüleceğim. Bakalım anlayacağız. İlgi alaka gösteren herkese teşekkür ederim. Telaşlanacak bir durum yok. Sabiha Gökçen Havalimanı Karakolu’nda bekliyorum. Araç gelip adliyeye götürecek. Konuyu o zaman anlayacağız. Bir an önce ifade verip akşamki Gümüşlük konserime yetişeceğimi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Dağüstün, Selman Öğüt ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Suçlandığım tweeti attığımı kabul ediyorum. Herhangi bir hakaret kastım yoktur. Kişi sıklılıkla televizyon programlarında görüş ifade eden kamuya mal olmuş bir kişidir. Alıntıladığım tweetinde akademisyen sıfatına hiç yakışmayacak şekilde SMA’lı çocuklar için yapılan bir kampanyaya destek veren farklı siyasi partilerden liderleri teröre destek veriyormuş gibi göstermeye çalışmıştır. İnsanların aklıyla alay eden bu tweete karşılık yine kamıya mal olmuş bir videodan hemen herkesin bildiği bir alıntı söz ile cevap verdim.

Dağüstün Twitter hesabından verdiği ifadeyi de paylaştı. Dağüstün ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu bir espridir. Hatta devamındaki tweete de bu videoyu ekleyerek duruma açıklık getirdim. Ben 25 yıllık bir sanatçı 15 yıllık bir gazeteci-yazar olarak düşüncelerimi hakaret etmeden ifade edebilecek yetkinlikteyim. Ancak şunu ifade etmeliyim: Bu memleket rengini kaybetti, ışığını kaybetti. Buna sebep olanların bir eli yağda bir eli baldayken biz bu kadar derdin tasanın içinden halen mıuhalif görüşlerimizi bile espri işe anlatmaya çalışıyoruz.

Ama espri anlayışları Misvak Mecmuası seviyesinde olanların bunu anlamalarını tabii ki beklemiyoruz. Esprimi açıklama zorunda kaldığım için de sizlerden özür diliyorum. Ayrıca; az çok tanınan bir sanatçı olduğuma inanıyorum ve en azından isteyen herkesin bana ulaşabildiğini biliyorum. Bu açıdan taşındığım evime yapılan tebligat dışında bana bir telefon edilmemesi, bir mesaj atılmaması bugün burada olmama sebeptir. Bu anlamsız yakalama kararının infazı nedeniyle belki de 1 yıl sonraki ilk konserimi kaçıracağım. Ben bir yıldır konser vermeyi bekliyorum ama espri anlayışı olmayan bir vatandaşın hakaret suçlamasıyla bugün uçağa binecekken alındım, 4 saati gözaltındayım. Suçsuzum, öncelikle serbest bırakılmamı dava sonunda da beraatimi talep ediyorum."