Müzisyen Güvenç Dağüstün’den MESAM yönetimine aday Recep Ergül’e: Diliniz birleştirici, saygılı olsun, haddini aşmasın

Müzisyen Güvenç Dağüstün, BirGün gazetesinde kaleme aldığı yazısında, kişisel sosyal medya hesabından kendisine hakaret ettiğini belirttiği MESAM yönetimine aday Recep Ergül’e, “Diliniz birleştirici, saygılı olsun, haddini aşmasın. Sizin yolunuz daha önce çok denendi, başarılı olunmadı. Koyunlara çoban değil, sanatçıların meslek birliğine başkan olmaya adaysınız” diye seslendi.

“Hem gazeteme hem bana ettiği hakaretleri silmiş olsa da ekran görüntüleri mevcut” diyen Dağüstün, “O kadar heyecanlı, o kadar istekli ve o kadar görev aşkı ile dolu. Recep Bey'e çıktığı bu yolda başarılar dilerken bazı sorularım ve naçizane bazı önerilerim olacak” diyerek şunları kaydetti:

Sanatta yeterliliğini sorguladığınız insanları önce araştırın. Bir müzik yorumcusu olarak benim yeterliliğimi masaya yatırmak ne haddinizedir, ne de bu konuda bilirkişisiniz. Yazdığınız her kelimeyi, dilinizden dökülen her sözcüğü hukukçularınıza danışın. Yoksa şimdi de olacağı gibi mahkeme kapılarında tüm değerli vaktinizi harcarsınız. Diliniz birleştirici, saygılı olsun, haddini aşmasın. Sizin yolunuz daha önce çok denendi, başarılı olunmadı. Koyunlara çoban değil, sanatçıların meslek birliğine başkan olmaya adaysınız.

Dağüstün yazısının devamında da, şu soruları sordu:

Bir meslek birliğini yönetmeye adaysınız. Eğitiminiz nedir? Hangi üniversiteden mezunsunuz? Üniversite mezunu değilseniz hangi liseden mezunsunuz? Lise mezunu değilseniz hangi ortaokuldan mezunsunuz? Başkanı olmaya aday olduğunuz kurum dünyadaki benzerleri ile entegre olmak, birlikte çalışmak durumunda. Hangi yabancı dilleri konuşuyorsunuz? Sürekli yolsuzluklardan bahsettiğiniz MESAM'da 2014-2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptınız. Bu dönemki tüm yönetim kurulu tutanaklarında imzanız var. O dönem yolsuzluklara şahit oldunuz mu? Olduysanız neden sustunuz? Kayyumlar atanan, defalarca müfettiş soruşturmaları geçiren MESAM'da şimdiye kadar hiç kimse suçlu bulunmadı. İddialarınızı nasıl destekliyorsunuz? Propaganda çalışmalarınızda sanatçılara yeşil pasaport, ücretsiz sağlık hizmeti gibi vaatleriniz var. Bu vaatleri neye dayanarak veriyorsunuz? Yönetimde olduğunuz dört yıllık dönemde hangi projelerinizi hayata geçirdiniz? Pandeminin tüm dünyayı esir aldığı şu günlerde her tarafı kapalı bir otel salonunda taraftarlarınıza 9 Nisan günü bir kahvaltı verdiniz. 50-60 kişilik grubun yüzde doksanında maske bile yoktu. MESAM'ı bu sorumlulukla mı yöneteceksiniz? Aday olmak için sağlık koşullarının iyileştiği günleri neden bekleyemiyorsunuz? Aceleniz nedir? Beni MÜYORBİR'e sahte üye yapılmış olmamla itham ediyorsunuz. Ufak bir sosyal medya araştırması bile sizi bu hatadan döndürebilirken bunu yapmadınız. Bu önemli meslek birliğini bu şekilde mi yöneteceksiniz? Hangi eserleriniz sayesinde MESAM'a “asil üye” oldunuz. Eserleriniz kaç kere seslendirildi? Kimler tarafından seslendirildi? Başlattığınız hareketin ismi olan “Değişim Ve Adalet” ile nerelere göz kırpıyorsunuz? Bir zamanlar çalışanı olduğunuz Yön FM ile ilişkiniz -hem de ihtiyaç sahiplerine yardım için sponsorlu projeler yaptığınız günlerde- neden kesildi?

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