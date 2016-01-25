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Yaşam

Müzisyen Ergüder Yoldaş hayatını kaybetti

Yoldaş, KOAH hastalığıyla mücadele ediyordu

25 Ocak 2016 11:17

Bestekar Ergüder Yoldaş, İzmir’de tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah hayatını kaybetti. ‘Sultan-ı Yegah’ adlı şarkının bestecisi olarak ünlenen 77  yaşındaki Ergüder Yoldaş uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. 3 çocuk babası Yoldaş’ın cenazesi İzmir’de toprağa verilecek.  

 

Ergüder Yoldaş Kimdir?

 

 

70’li ve 80’li yılların önemli bestecilerinden biri olan Ergüder Yoldaş, 1976 yılında ses sanatçısı Nur Yoldaş ile evlendi.

Yoldaş, Türk pop müziğine "Sultan-ı Yegah" gibi bir başyapıt kazandırdı. 80'lerde, makam müziğiyle popun en iyi, en rafine bileşimini yarattı. Uluslararası yarışmalarda birincilik ödülleri alan Yodaş, İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Festivali direktörlüğü yaptı.

1981'de bestelediği, eşi Nur Yoldaş'ın seslendirdiği Attila İlhan'ın şiiri Sultan-ı Yegíh 45'liğiyle Türk popunda çığır açtı.

1991 yılından sonra uzun süre İstanbul, Büyükada'da çöp adam olarak yaşamayı seçti. Son olarak İzmir'de kız kardeşinin yanına yerleşmişti.

KOAH hastalığına yakalanan ünlü müzisyen, zatürre teşhisi işe kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyordu.

 

Yoldaş'ın 'Sultan-ı Yegah' bestesi :

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