Müzisyen Engin Nurşani yoğun bakıma kaldırıldı

Aşık Ali Nurşani’nin oğlu müzisyen Engin Nurşani 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı.

2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalan ve bir süredir tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı. Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Nurşani, 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Nurşani'nin bitkisel hayata girdiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine eşi Dilek Nurşani, Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Dilek Nurşani ise, "Herhangi bir sorun yoktu tedavi süreci ile alakalı. Eşim 11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Bu paylaşımları neden yaptıklarını bilmiyorum. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar asılsız haberler." dedi.