Müzisyen Demir Demirkan: Türkiye'de sağlık sistemi ABD'ye göre neredeyse 50 yıl ileride

Rock müzik yorumcusu ve şarkı sözü yazarı Demir Demirkan, "ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor" dedi.

Hayatını 2016'dan bu yana ABD'de sürdüren Demir Demirkan, karantina sürecinde yazdığı 'Deli Hayaller' eseriyle yeniden dinleyicilerle buluşturduğu 'Hayat Nedir' şarkısını ve yeni çalışmalarını anlattı.

Yeni tip Koronavirüs sebebiyle evde kalınan süreçte, çalışmalarını evinde kurduğu stüdyoda gerçekleştirdiğini söyleyen Demirkan, "Düzen, çok fazla değişti. 4 yaşında bir oğlum var anaokuluna gitmeyerek, bütün gün evde olunca başka bir düzen oldu. Başta bir ay zorlandık sonra ona da alıştık" diye konuştu.

Demirkan, "ABD'ye ilk geldiğimde teknoloji sistemleri üzerine bu kadar ilerlemiş bir ülkenin, sağlık sektöründe bu kadar geri kaldığını görünce oldukça şaşırmıştım. Türkiye'de sağlık sistemi buraya göre neredeyse 50 yıl ileride ve herkes çok iyi çalışıyor. Burası 350 milyon nüfusa sahip bir ülke ve 50'nin üzerine eyalet yönetiliyor. Bu anlamda (Türkiye'ye göre Covid-19) süreç biraz daha zorlu geçiyor. Türkiye'nin durumu buraya göre daha iyi. Haberleri izliyorum. Hep çevremle irtibat halindeyim." ifadesini kullandı.