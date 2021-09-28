Müzisyen Cenk Taşkan'ın hayatı kitap oluyor

Müzisyen Cenk Taşkan'ın hayatı "Beni Benimle Bırak & Majak Toşikyan’dan Cenk Taşkan’a" adıyla kitaplaştırılıyor. Kitap Cenk Taşkan’ın yaşamından yola çıkarak Türk pop müziği tarihine odaklanıyor.

Kitaba Nükhet Duru’nun ölümsüz yorumuyla hafızalara kazınan ‘Beni Benimle Bırak’ adı verildi. Eserin bestesi Cenk Taşkan’a ait. Nükhet Duru ve söz yazarı Mehmet Teoman kitaba önsöz yazarak katkı verdiler.

Türk Pop Müziği tarihinde Ermeni müzisyenlerin önemi yadsınamaz. Bu isimlerden biri de Cenk Taşkan. Onno Tunç, Garo Mafyan gibi isimlerden önce piyasaya dahil olan Taşkan, Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Neco, Hümeyra ve Ferdi Özbeğen gibi sayısız önemli yıldızla çalıştı.

Yetmişli yılların sonuna doğru Nükhet Duru besteleriyle zirve yapan Taşkan piyasanın en çok aranan isimlerinden biri oldu. Ardında yüzlerce beste bıraktı. Eserlerin pek çoğu bugün klasikleşti.

Seksen darbesi sonrası Kanada'ya göç etti

Seksenli yıllarda yaşanan askeri darbenin ardından azınlıklara yönelik saldırı ve baskılar nedeniyle Taşkan ülkeden göç etmek zorunda kaldı. 1998 yılında ülkeye yeniden geri dönene değin Kanada’da yaşadı. Türkiye’de büyük bir üne sahip olan Taşkan Kanada’da travmalar yaşadı. Deyim yerindeyse sıfırı tüketti. Geçmişe ait anılarını, şarkılarını hatırlamamak adına yaklaşık yirmi yıl boyunca bir odaya hapsetti. Ve ciddi anlamda bir buhran dalgası yaşadı.

Kitapta usta müzisyenin film gibi hayatıyla birlikte okuyucu daha pek çok sürpriz bekliyor. Taşkan, özel fotoğraf arşivini ilk kez bu kitap için açtı.