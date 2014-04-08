Müzisyen Bob Geldof'un kızı ölü bulundu

2 erkek çocuk annesi 25 yaşındaki Peaches Geldof'un pazartesi günü öğle saatlerinde İngiltere'nin Kent şehrindeki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Gonca Yağcı'nın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, ölümü 'ani ve beklenmedik' olarak açıklanan televizyon sunucusu ve yazar Peaches Geldof'un ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir bilgi verilmedi. Kendi annesini 11 yaşında kaybeden Peaches Geldof'un babası ünlü müzisyen Bob Geldof, kızının kaybından dolayı büyük bir acı içinde olduğunu anlatırken iki kızından biri olan Peaches'i "O, içimizdeki, en çılgın, en zeki, en komik ve en hayat dolu olanıydı" diyerek tanımladı.

Annesi Paula Yates'i 2000 yılında kaza sonucu aşırı ilaç kullanımı nedeniyle kaybeden Peaches, en son pazar günü attığı tweet'inde annesinin kucağında bir bebek iken çekilen fotoğrafını yayınlayarak 'Annem ve ben' diye yazmıştı. Müzisyen Thomas Cohen ile evli olan Peaches'in 1 yaşında Astala ve 11 aylık Phaedra isimli iki erkek çocuğa sahipti.