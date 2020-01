R&B efsanesi Ben E King, 76 yaşında hayatını kaybetti. 50 yılı aşkın zamandır şarkıcılık yapan King'in doğal yollardan yaşamını yitirdiği açıklandı.



"Stand By Me" isimli şarkısıyla popüler olan Ben E King, kariyerine 1950'lerin sonunda Drifters adlı grupla başlamıştı. Rolling Stones'un "Tüm zamanların en iyi 500 şarkısı" listesinde yer alan Stand By Me, BMI tarafından da 20. yüzyılın en çok çalınan 4. şarkısı ilan edilmişt.