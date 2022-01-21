Müzisyen Barbaros: Pandemi sonrasında, üzerimde ilk kez sahneye çıkıyormuş gibi bir ürkeklik vardı

Yarın akşam yani 22 Ocak Cumartesi Zorlu PSM’nin mini klübü touché’de sahne alacak olan Barbaros ile sahneleri ve konserleri konuştuk. Barbaros, kendi konserine giderken dinleyicilere havaya girmeleri için Tanju Okan, Frank Sinatra ve Nat King Cole dinlemelerini öneriyor.

Zorlu PSM bünyesindeki mini sahne touché, gerçek bir New York barı havasında, hem enfes yemekler sunuyor hem de konserlere, stand uplara ve özel programlara ev sahipliği yapıyor. Loş ve şık ortamıyla touché Cumartesi günü Barbaros’u sahnesinde ağırlayacak. Barbaros müzik dinlemeye takım elbiseyle, kuaförden çıkmış saçla gidilen dönemlerin o şahane şarkılarını seslendirirken Frank Sinatra’dan Tanju Okan’a uzanacak.

İstanbul Üniversitesi’nde işletme eğitiminin ardından konservatuvarda opera ve şan eğitimi alan, ardından Galatasaray Üniversitesi İletişim bölümünde yüksek lisans yapan Barbaros, müzik aşkının peşini hiç bırakmamış. Konser öncesinde biz de onu daha iyi tanımak için sohbet ettik.

-Merhaba! Yeniden sahnelerde olmak, seyirci ile fiziksel olarak buluşmak nasıl hissettirdi?

Pandemi süreci sonrasında sahneye büyük bir özlem vardı tabii ki. Tekrar canlı performanslara başladığımda ilk kez sahneye çıkıyormuş gibi üzerimde bir ürkeklik vardı. Garip ve heyecanlıydım ancak sahne öyle bir şey ki, enerjisi insanı bir anda sarıyor. Kısa bir süre sonra kaldığım yerden devam ediyorum gibi hissettim.

-Sizi hiç izlememiş biri 22 Ocak akşamı Zorlu PSM touché’ye gelirken nelere hazır olmalı? Neler bekliyor bizi burada?

touché, çok özel bir sahne. Zorlu PSM touché’deki performanslara gelecek olan dinleyiciler sıcak bir anlatıma ve farklı ülkelerin, kültürlerin şarkılarını dinlemeye hazır olsunlar.

-Kapanmalar boyunca dünyanın farklı yerlerinden müzisyenlerle canlı yayınlar yaptınız. Nasıl geçti, neler yaşandı o canlı yayınlarda?

Fikir tamamen menajerlik şirketim Pasion Turca’nın CEO’su Sinan Ufuk Nergis’in önerisi ile hayata geçti. Dünyaca ünlü starları Instagram sayfamda ağırlamaya karar verdik. Türkiye ve dünyada çok büyük isimlerle konserler, turneler yaptıkları için geniş bir ulaşım ağları var. İlk yayını da La Casa De Papel’in 4. Sezonunun başladığı gün dizinin şarkılarını seslendiren Cecilia Krull ile yaptık. Cecilia Krull’un ardından Almanya’ya uzandık The Weather Girls’den Dynelle Rhodes, Fransa’dan Viktor Lazlo, Güney Afrika’dan Pumeza Matshikiza, Sırbistan’dan Lena Kovacevic, İngiltere’den The Puppini Sisters, Kanada’dan IMA, Hindistan’dan Arunaja, Yunanistan’dan Stan Antipariotis, Portekiz’den Dulce Pontes ve Filistinli şarkıcı Omar Kamal gibi dünyaca ünlü sanatçılarla Instagram’da müzikli bir dünya turu yaptık.

-Şimdi bu müzisyenler sahnenize konuk olacak mı?

Aslında Aqua’da yaptığım bir konserimde o sırada İstanbul’da olan Cecilia Krull ile sahne üzerinde birlikte canlı canlı şarkılar söyledik. Çok güzeldi. Bu yıl içerisinde de bu kez Sırbistan’ın en önemli şarkıcılarından biri Lena Kovacevic ile bir düet projemiz de olacak. Lena Kovacevic Sırbistan’dan dünyaya açılmış genç kuşağın en önemli seslerinden biri. İlk kez Instagram canlı yayınında tanıştık. Türkiye’ye karşı da çok özel bir sevgisi var. Yayından sonra acaba birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündük. Birlikte bir şarkı seslendireceğiz.

-Bir dönem vokali olduğunuz Soner Arıca’nın şarkılarını yorumladınız geçen sene. Çok da güzeldi. Yeni şarkılar var mı yolda?

Evet. Derbeder ve Evelallah’ın ardından bu kez yeni bir şarkı yayınlayacağım, söz ve müziği Sadettin Dayıoğlu’na ait hareketli bir şarkı. Şarkıyı bitirdik. Şu an klip üzerine düşünmeye başladık. Önümüzdeki günlerde tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşacak.

-Biraz kendinizden ve müzik hayatınıza nasıl başladığınızdan bahsedebilir misiniz?

Müziğe olan sevgim klasik bir yanıt olacak ama küçük yaşlardan beri vardı. Özel Saint Benoit Fransız Koleji’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan Bölümü'nden mezun oldum. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansımı tamamladım ama sonrasında ağır basan müzik oldu. 1995’te Grup Rapsodi ile müzik yolculuğum başladı. Sonrasında da Barbaros olarak yıllardır sahnede dinleyicilerimle buluşuyorum.

-Zorlu PSM touché dışında da sahne aldığınız yerler var. Yakın zamandaki konserlerinizi de öğrenebilir miyiz?

Şimdilik en yakın sahneler Four Seasons’da Ocak ayı boyunca cuma akşamları gerçekleştirdiğim Barbaros & Friends konserlerim. Her hafta sahnemde bir iki şarkıda sevdiğim bir sanatçı dostumu sürpriz şekilde ağırlıyorum. Onun haricinde Moda Deniz Klübü’ndeki konserlerim devam ediyor. Şu anda planlanan konserlerimiz var Instagram sayfamdan netleştikçe duyuruyoruz.

-Son olarak; Touché performansınıza gelirken yolda dinlememiz için 3 şarkı önerebilir misiniz?

3 şarkı değil ama 3 şarkıcı önerebilirim! Sinatra, Nat King Cole, Tanju Okan gibi isimlerin şarkılarından herhangi birini dinleyip Touche’deki performans için havaya girebilirsiniz.