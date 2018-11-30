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Müzisyen arkadaşını bacağından vurdu, ahırda yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir barda tartıştığı müzisyen arkadaşı E

30 Kasım 2018 15:47

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde bir barda tartıştığı müzisyen arkadaşı E.A.\'yı bacağından vuran K.Ş., saklandığı ahırda yakalandı.
Olay dün sabaha karşı Çiftlik Mahallesi\'nde meydana geldi. Gittikleri barda karşılaşan K.Ş. (46) ve E.A. (32) bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Sabaha karşı bardan çıkan E.A. evine doğru gittiği sırada, taksiye binen K.Ş., E.A.\'nın evinin önüne geldi. K.Ş. arkadaşı E.A. ile burada da tartıştı. K.Ş. üzerindeki tabancayı çıkartıp ateşleyerek E.A.\'yı bacağından vurdu. Gölcük Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan E.A. tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan K.Ş.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. K.Ş., Kocaeli\'nin Başiskele ilçesi Servetiye köyü yakınlarında bir çiftliğin ahırında yakalandı. Gözaltına alınan K.Ş. emniyette işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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