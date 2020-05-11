Müzisyen Alpay Göltekin hayatını kaybetti

Birçok dizi ve film müziğine imza atan müzisyen Alpay Göltekin yaşamını yitirdi.

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerinin müziklerini yapan Alpay Göltekin hayatını kaybetti.

Vefat haberini yapımcı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından duyurdu. Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan, yürüdüğümüz bu yolda bize yarenlik eden Alpay Göltekin’i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.