Müzisyen, aktör ve şair Petr Mamonov, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin son yıllarının ve Sovyet sonrası dönemin en önemli Rus popüler kültür ikonlarından Petr Mamonov, Koronavirüs sebebiyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

Mamonov, Koronavirüs semptomları gösterdikten ve nefes almakta zorlanmaya başladıktan sonra Moskova'da bir hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı yapay komaya sokuldu ve bir solunum cihazına bağladın. Petr'ın eşi Olga Mamonova, sanatçıyı solunum makinesinden ayırma çalışmalarının başarısız olduğunu ve durumunun giderek kötüleştiğini belirtti. Doktorlar 14 Haziran'da Mamonov'u bir makineden ayırma girişiminin daha başarılı olmayacağını belirttikten sonra 15 Haziran'da hayatını kaybetti.

Birçok müzik grubunun parçası olsa da Mamonov üne Zvuki Mu ve Brian Eno ile yaptığı çalışmalarla ulaştı. Mamonov birçok filmde de rol aldı ve şiirleriyle de beğeni topladı.

Mamonov, kalp krizi geçirip üçlü baypas ameliyatı olduğu 2019 yılına kadar çeşitli projelerde yer almaya devam etmişti.