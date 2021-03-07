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Muzır neşriyat muamelesi gören 4 çocuk kitabına getirilen sınırlama kararı yargıda

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu 4 kitapla ilgili sınırlama kararı almıştı

07 Mart 2021 18:17

T24 Haber Merkezi

Avukat Ümit Erdem, Eylül 2019’da "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu"nun 4 çocuk kitabının sınırlanmasıyla ilgili kararı yargıya taşıdı. 

Aralarında 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler' kitabının da bulunduğu 4 çocuk kitabıyla ilgili 'tahdit' kararına karşı açılan dava yarın Ankara 12. idare Mahkemesi'nde görülecek.

Sınırlama kararını yargıya taşıyan avukat Ümit Erdem Twitter hesabından şöyle yazdı: 

" Bir kısmınızın bildiği gibi Eylül 2019'da Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu 4 adet çocuk kitabının yasaklanmasına karar vermişti. Bu kitaplardan üçü Asi Kızlara Masallar ile Kız ve Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi isimli kitaplardı. Her 3 kitap o zamanlar 7 yaşında olan kızımla birlikte defalarca okuduğumuz, geleneksel kadın ve erkek rollerini sorgulatan haklar bildirgesi ile tarihte yaşamış 100 "Asi" kadının hikayesini masalsı bir dille anlatan kitaptı. Kararı duyunca önce inanamadım. Çevremizdeki çocuklara da hediye ettiğimiz kitabı artık satın alamayacağımızı Defne’ye anlatmaya çalıştım; haklı olarak nedenini ve bir kitabın yasaklanabileceğini bir türlü anlamadı. Yayınevlerinden bu kararı kınayan bir açıklama da  gelmeyince AKP gericiliğinin bu saldırısına karşı "kız babası" sıfatıyla, asıl olarak kızım adına Ankara 12. idare Mahkemesi'nde 3 dava açtım."

Ne olmuştu?

Resmi Gazete'nin 27 Eylül 2019 tarihli sayısında yer alan ve  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı ile “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler-Olağanüstü 100 Kadın Masalı", "Sünnetçi Kız", "Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi" ve "Kız Çocukları Hakları Bildirgesi" kitaplarına sınırlama geldi. 

Sınırlama kararı 1117 sayılı kanunun 4. maddesine dayandırıldı.

O maddede şöyle:

Bir aydan az süreli mevkuteler ile sinema ve her türlü film afişleri, ilanlar, fotoğraflar, kabartma ve her türlü posterler, kartpostallar, takvimler hariç olmak üzere kurulca tetkik edilerek küçükler için muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin
sahiplerine, sorumlu müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine, basılmış eserlerin küçüklerin maneviyatına muzır olduğu kurulca tebliğ edilir. Tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kurul bu kararı ilgililere derhal duyurmak için gerekli tedbirleri alır.
Tebligat üzerine eser sahipleri, telif hakkı sahipleri ve sorumlu müdürler, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına "Küçüklere zararlıdır" damga veya işaretini basmak zorundadırlar.

"Küçüklere zararlıdır" ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve
büyüklükte yazılması zorunludur.
Bu suretle damgalanan eserler;
a) Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.
b) Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.
c) Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler
tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.
d) Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan
edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.
e) Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz

 
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