Muzır neşriyat muamelesi gören 4 çocuk kitabına getirilen sınırlama kararı yargıda

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Avukat Ümit Erdem, Eylül 2019’da "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu"nun 4 çocuk kitabının sınırlanmasıyla ilgili kararı yargıya taşıdı.

Aralarında 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler' kitabının da bulunduğu 4 çocuk kitabıyla ilgili 'tahdit' kararına karşı açılan dava yarın Ankara 12. idare Mahkemesi'nde görülecek.

Sınırlama kararını yargıya taşıyan avukat Ümit Erdem Twitter hesabından şöyle yazdı:

" Bir kısmınızın bildiği gibi Eylül 2019'da Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu 4 adet çocuk kitabının yasaklanmasına karar vermişti. Bu kitaplardan üçü Asi Kızlara Masallar ile Kız ve Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi isimli kitaplardı. Her 3 kitap o zamanlar 7 yaşında olan kızımla birlikte defalarca okuduğumuz, geleneksel kadın ve erkek rollerini sorgulatan haklar bildirgesi ile tarihte yaşamış 100 "Asi" kadının hikayesini masalsı bir dille anlatan kitaptı. Kararı duyunca önce inanamadım. Çevremizdeki çocuklara da hediye ettiğimiz kitabı artık satın alamayacağımızı Defne’ye anlatmaya çalıştım; haklı olarak nedenini ve bir kitabın yasaklanabileceğini bir türlü anlamadı. Yayınevlerinden bu kararı kınayan bir açıklama da gelmeyince AKP gericiliğinin bu saldırısına karşı "kız babası" sıfatıyla, asıl olarak kızım adına Ankara 12. idare Mahkemesi'nde 3 dava açtım."

Ne olmuştu?

Resmi Gazete'nin 27 Eylül 2019 tarihli sayısında yer alan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı ile “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler-Olağanüstü 100 Kadın Masalı", "Sünnetçi Kız", "Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi" ve "Kız Çocukları Hakları Bildirgesi" kitaplarına sınırlama geldi.

Sınırlama kararı 1117 sayılı kanunun 4. maddesine dayandırıldı.

O maddede şöyle: